Жителю Нижнего Тагила предъявили обвинение в изнасиловании малолетней девочки

В Нижнем Тагиле следствие предъявило 39-летнему местному жителю обвинение в изнасиловании малолетней девочки, сообщила пресс-служба СКР по Свердловской области. Ему вменяется изнасилование ребенка, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, с использованием беспомощного состояния потерпевшей (п. б, ч.4, ст.131 УК РФ).

Инцидент произошел в июле 2014 года. По данным следствия, девочка долгое время никому не сообщала о произошедшем. В феврале 2021 года мать потерпевшей узнала о случившемся и подала заявление в полицию. После этого обвиняемый скрылся с места проживания.

Мужчину задержали 9 февраля. Он работает в одной из компаний сферы ЖКХ, рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. После того, как обвиняемый был объявлен в розыск, по многим адресам, где он мог появиться, выставили засаду.

«Ранее данный гражданин в поле зрения силовиков не попадал. Судимостей не имеет, но при допросах ведет себя, как бывалый рецидивист. Представители МВД применяли в работе с ним полиграф. Статья, по которой предъявлено обвинение задержанному, предусматривает вплоть до 20 лет лишения свободы»,— сказал полковник Горелых.

В настоящее время судом по ходатайству следователя СКР в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Михаил Мананников