Комарова заявила о жалобах жителей ХМАО на принуждение к вакцинации от COVID-19

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) Наталья Комарова заявила, что к ней поступили жалобы от работников нескольких организаций, руководство которых принуждает вакцинироваться от новой коронавирусной инфекции, сообщает «Интерфакс». Соответствующую информацию она озвучила на заседании регионального оперштаба.

«Работники некоторых организаций жалуются на то, что их принуждают сделать прививки, отказаться практически нет возможности, поскольку требуют медотвод из больницы. Тем, кто отказывается вакцинироваться, грозят уволить или лишить премии. Люди спрашивают: имеет ли право на это работодатель?»,— задала госпожа Комарова вопрос главе управления Роспотребнадзора по региону Майе Соловьевой.

Отвечая на вопрос, госпожа Соловьева сказала, что «безусловно, это история добровольная», однако необходимо вакцинировать большую часть населения. «Я думаю, что работодатели, которые озабочены здоровьем общей массы своих работников, должны принимать все зависящее от них для того, чтобы это вакцинация произошла. Если у людей есть медотводы, то, конечно, они должны быть охранены коллективным иммунитетом. История неоднозначная, нацкалендарь предполагает вакцинацию, это необходимая вещь, думаю, что мы все-таки за то, чтобы люди были привиты»,— сказала она.

По данным агентства, на данный момент прививку от COVID-19 поставили более 36 тыс. жителей ХМАО, а больше 94% поступившей вакцины израсходовано.

С начала пандемии коронавирусной инфекцией заразились 49 960 жителей округа. Из них более 47 тыс. выздоровели, еще 712 человек скончались.

Михаил Мананников