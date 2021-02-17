Зерно становится рациональнее

С 15 февраля введена фиксированная пошлина на вывоз пшеницы за рубеж в размере €25 за тонну, уже через две недели ее размер вырастет до €50 за тонну, а в дальнейшем правительство РФ планирует ввести гибкую систему пошлин. Кубанские производители зерна отмечают, что это отрицательно скажется на рентабельности производства зерна твердых сортов, кроме того «плавающая» пошлина не даст возможность точно рассчитать доход от продажи. Эксперты утверждают, что государство тем самым оставляет для внутреннего рынка лучшее зерно, подталкивая аграриев к снижению цены.



Экспортная пошлина на пшеницу с середины до конца февраля составит €25 за тонну, затем будет повышена до €50 за тонну. А с 1 апреля в России начнут тестировать новый механизм экспортной пошлины на зерно. Ее размер будет рассчитываться исходя из средних цен контрактов на базисе FOB в Новороссийске в долларах США за одну неделю. Как отмечает председатель Совета директоров, президент «Прогресс Агро» Андрей Олейник, это неминуемо скажется на доходах растениеводческих хозяйств края. «По нашим расчетам, за прошлый год затраты на гектар выросли на 5%, в целом по компании себестоимость производства пшеницы увеличилась на 24%. Отчасти это связано и с недобором урожая из-за весенней засухи. Подобные погодные риски компания, помимо других мер, в прошлые годы минимизировала за счет выгодной продажи высокопротеинового зерна на экспорт», - отметил господин Олейник.

По его мнению, после введения пошлин продажа зерна 4 класса станет для сельхозпроизводителей не выгодной. «Пшеница четвертого класса – высокопротеиновая, имеет стоимость выше, чем пятого, но при выплате введенных пошлин эта разница нивелируется. Естественно, не видя прибыли от выращивания протеиновой пшеницы, производитель перейдет на сев более низкого класса и направит ее на корм скоту. Таким образом, в целом аграрная отрасль начнет терять премиальную пшеницу»,— заключил Андрей Олейник.

Введение «плавающих» пошлин также не даст возможности производителю точно рассчитать доход от продажи пшеницы на экспорт, так как контракты заключаются за месяц-полтора до начала отгрузки. «За это время цена может существенно подняться или упасть - это же биржевой товар»,— считает господин Олейник.

Как ранее писал “Ъ”, Зерновой союз подготовил письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой не поддерживать ужесточение ограничений на экспорт зерна. В союзе считают, что в долгосрочной перспективе новые меры приведут к падению доходов производителей пшеницы на 4–4,5 тыс. руб. на тонну.

По данным регионального минсельхоза, за 11 месяцев прошлого года кубанские производители злаков экспортировали продукции на сумму $1,5 млрд. При этом на Краснодарский край приходится 26,6% российского экспорта пшеницы, который в свою очередь составляет 24,6% от мирового рынка в $26 млрд.

Проблема не только в пошлине, но и в квотах на вывоз, отмечает аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов. «Экспорт выше квоты, которая является коллективной для всех производителей, приводит к росту пошлины с 50 до 100 долларов с тонны. При цене зерна в 200-300 долларов за тонну это очень существенная прибавка. Вывозить высококлассную пшеницу себе в убыток аграрии, конечно, не будут»,— рассказал он.

По его мнению, сейчас рыночные цены действительно таковы, что пороговая цена для новой пошлины лежит ровно на границе стоимости пшеницы 4 и 5 классов. И это приводит к тому, что продажа более дорогого зерна на экспорт становится не выгодной: разницу в цене почти целиком заберет государство.

Эксперты не сошлись во мнении в отношении прогноза цен на пшеницу на внутреннем рынке. Введением заградительных пошлин государство оставляет для внутреннего рынка лучшее зерно, подталкивая аграриев к снижению цены, считает господин Емельянов. «Снижение будет сопоставимо с размером новой пошлины, то есть около 15%. Фактически цены на зерно и муку вернутся к положению годовой давности»,— рассказал он, уточнив, что это не скажется заметным образом на стоимости хлебобулочных изделий, где доля зерна в себестоимости едва ли дотягивает до 30%. В результате цены на это продукт могут снизиться лишь на 5%.

«Вводимые пошлины неизбежно вызовут хотя бы какой-то рост цен на пшеницу и хлебобулочные изделия, кроме того они могут привести к потере части собранного урожая»,— отметил аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев.

Андрей Ульченко, Краснодар