«Крайснефть» может возобновить продажу бензина АИ-95 в Иркутской области 18 февраля

Группа компаний «Крайснефть», владеющая в Иркутской области сетью заправок из 49 АЗС и прекратившая отпуск на них АИ-95, может получить первую партию бензина к 18 февраля. Об этом вчера со ссылкой на информацию от руководства компании на оперативном совещании в правительстве Иркутской области сообщил руководитель регионального управления ФАС Александр Кулиш. «К 18 февраля ожидается поступление первой партии топлива в объеме 300 т, а к 20 февраля бензин марки АИ-95 прибудет в Иркутскую области в объеме 900 т», — сказал господин Кулиш.

В понедельник компания заявила о приостановке продажи на своих АЗС бензина АИ-95. «В связи с задержкой поставки топлива заводом-изготовителем, на наших АЗС временно отсутствует реализация топлива АИ-95. Мы внимательно следим за ситуацией. Надеемся на скорое возобновление продаж», — говорилось на официальном сайте «Крайснефти». На АЗС компании в Иркутске висели объявления, что АИ-95 отпускается только корпоративным клиентам. Во вторник в сообщение был добавлен и бензин АИ-98. С какого именно завода прекратились поставки бензина, в нем не уточняется. «Крайснефть» закупает топливо на Омском НПЗ «Газпромнефти», Ачинском НПЗ «Роснефти», а также у «Башнефти» и «Газпромгазэнергосети».

Екатерина Еременко