В Ярославской области снижается общий уровень преступности

В Ярославской области по итогам 2020 года зафиксировано самое низкое за последние пять лет количество преступлений, сообщил начальник регионального УМВД России Андрей Липилин на заседании Ярославской областной думы. Он отметил, что всего в 2020 году было зарегистрировано 16 088 правонарушений.

По словам господина Липилина число убийств в прошлом году сократилось на 15%, случаев причинения тяжкого вреда здоровью – на 22%, разбоев – на 34%, грабежей – на 26%, угонов – на 31%, краж всех видов – на 14%, краж автомашин – на 44%.

В то же время, по данным начальника УМВД, при общем снижении преступности, в Ярославской области растет количество правонарушений в сети интернет, в частности, хищения денежных средств у граждан дистанционным путем. По итогам 2020 года число таких преступлений возросло на 22%. Всего в 2020 году зафиксировано более 2.7 тыс. преступлений в сети интернет.

«Их раскрытие вызывает определенную сложность. Постоянно нарабатывается опыт раскрытия и расследования дистанционных хищений, анализируется подобная практика других субъектов Российской Федерации»,— рассказал Андрей Липилин.

Начальник УМВД сообщил, что в прошлом году правоохранителям удалось пресечь деятельность 16 преступных групп, занимавшихся противоправной деятельностью в сфере страхования, а также, кражами у пожилых граждан, проникая в их дома обманным образом. Также, по его данным, в прошлом году выявлено 712 экономических преступлений, в частности, в финансово-кредитной сфере.

Дарья Сабаева