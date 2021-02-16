Минобороны требует 5,5 млрд рублей за срыв сроков создания новой ракеты для Ту-160М

Минобороны РФ намерено взыскать с ПАО «Туполев» 5,5 млрд руб. неустойки за срыв сроков госконтракта от 26 декабря 2016 года. Иск министерства 4 марта рассмотрит Арбитражный суд Москвы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные отчет «Туполева» за четвертый квартал 2020 года.

Претензии связаны с задержкой выполнения составной части опытно-конструкторских работ (СЧ ОКР) под шифром «70М 506». «Вероятно, здесь идет речь о сопряжении новой ракеты (изд. 506) и глубоко модернизированного стратегического ракетоносца-бомбардировщика Ту-160М (изд. 70М)»,— предполагает агентство.

Для нового Ту-160М, а также глубоко модернизированного Ту-95МСМ и перспективного авиакомплекса дальней авиации (ПАК ДА) разрабатывают новую ракету. Согласно информации на сайте госзакупок, она создается в рамках ОКР под шифром «изделие 506».

В 2017 году руководитель Государственного научно-исследовательского института авиационных систем (ГосНИИАС) Евгений Федосов сообщил, что глубоко модернизированный Ту-160М будет вооружен крылатой ракетой Х-БД (большой дальности). По его словам, дальность этой ракеты засекречена, но она значительно превзойдет свою предшественницу Х-101 (по данным Минобороны РФ, до 4,5 тыс км).

Как сообщал «Ъ-Казань», в конце 2019 года на Казанском авиазаводе начали серийное производство модернизированных стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-160М новой постройки. Первую машину планируют передать министерству обороны России в конце 2021 года.

В январе 2018 года казанский авиазавод получил от Минобороны заказ на десять модернизированных бомбардировщиков Ту-160М стоимостью 150 млрд руб. Контракт был подписан в ходе визита президента России Владимира Путина в Казань.

У модернизированной версии нет внешних отличий от базового самолета. Изменения в основном связаны с увеличением боевых возможностей, в том числе за счет расширения спектра вооружения. Также на модернизированном Ту-160М установят новую серию двигателей НК-32, которые позволяют увеличить дальность полета на 1 тыс. км.

"Ъ-Казань"