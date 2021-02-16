На Ямале прокуратура начала проверку после нападения собаки на семерых воспитанников интерната

Прокуратура организовала проверку после нападения собаки на семерых воспитанников школы-интерната в селе Сеяха Ямальского района (Ямало-Ненецкий автономный округ), сообщила пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел 15 февраля. По данным прокуратуры, собака предположительно породы хаски покусала семерых детей в возрасте от восьми до десяти лет — воспитанников Сеяхинской школы-интерната. Хозяин собаки устанавливается. «У пятерых детей диагностированы ссадины и кровоподтеки на руках и ногах, у одного ребенка зафиксированы укушенные раны кистей рук»,— говорится в сообщении ведомства.

По результатам проверки прокуратура даст оценку деятельности властей села в сфере обращения с бездомными животными. Ведомство рассмотрит вопрос о направлении в суд исков о компенсации морального вреда.

Михаил Мананников