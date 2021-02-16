Сотрудники теряют в льготах

Российские компании все активнее сокращают набор корпоративных льгот для сотрудников. Только 14% предприятий сейчас оплачивают работникам медстраховку, хотя три года назад таких было 20%, выяснили аналитики SuperJob. Снижается и число работодателей, которые компенсируют сотрудникам расходы за мобильную связь, предоставляют бесплатное питание или оплачивают спортзал. До 43% уменьшилась доля компаний, которые устраивают корпоративы.



Практически без изменений остались лишь обучающие программы для сотрудников компаний — от этого работодатели отказываться не спешат, рассказала “Ъ FM” руководитель исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова: «Работодатели урезают компенсационные пакеты. Больше всего льгот для персонала сохранили банки и IT-сектор. В топ-5 наиболее популярных составляющих остается обучение за счет компании — эта опция практически не пострадала, на втором месте — корпоративные мероприятия. Каждая вторая компания с численностью от тысячи человек предоставляет сотрудникам возможность обучения, организовывает корпоративный мероприятия и дарит подарки к праздникам.

Четыре из десяти крупных предприятий предоставляют ДМС, которые становятся все более редким составляющим компенсационных пакетов.

Понятно, что в телекоме на первом месте среди затрат — мобильная связь. Кроме того, в IT и в телекоме чаще всех дарят персоналу несколько дополнительных дней отпуска. В торговых компаниях дают возможность покупать продукцию со скидкой. Служебный транспорт или компенсацию за проезд чаще всего практикуют строительные предприятия. Зарплаты в номинальном выражении росли весь прошлый год — именно в этом секрет того, что происходит сейчас. В IT зарплаты увеличились даже больше — годовой прирост сейчас составляет почти 15%, в остальных сферах, в общем-то, этот рост был чуть больше, чем инфляция».

“Ъ FM” пообщался с несколькими главами компаний из разных сфер и спросил, пришлось ли им пожертвовать какими-то льготами для сотрудников. Выяснилось, что такие пакеты в целом не пользуются большой популярностью у бизнеса:

Павел Самиев, гендиректор аналитического агентства «БизнесДром»: «Среди всех льгот и программ у нас действует только ДМС. Естественно, что сейчас все пытаются сэкономить, когда падает выручка и доходность, особенно на дополнительных пакетах. Мы эти льготы не убирали, но у нас они не очень большие». Светлана Белова, гендиректор оператора по обработке персональных данных «Система управления идентификацией»: «У нас маленькая компания, никаких льгот особо не было, мы по-прежнему живем за счет энтузиазма и веры сотрудников в то, что у нас все получится. Мы никогда не платили за мобильную связь, но тем не менее от праздников мы не отказывались». Сергей Назаров, председатель совета директоров туркомпании China Travel: «Все, что можно было, мы убрали. Мы потеряли очень много сотрудников — больше 50%. Вопрос не в льготах, а в том, что мы кому-то что-то обещаем. Ни о каких корпоративах, естественно, речи не идет. Пока не будут сняты ограничения, к вопросам каких-то поощрений или льгот мы вряд ли вернемся». Олеся Лухтай Вице-президент Ланта-банка: «У нас не было сокращений и снижения заработной платы. Что касается социальных льгот, у нас есть и комната для приема пищи, и проезд оплачивается, но такие соцпакеты, как оплата фитнеса, у нас изначально не предоставлялись. Раньше было модно, а сейчас при достойной заработной плате и желании ты сам себе можешь это позволить. Я как работодатель не вижу смысла тратить лишние деньги на спортзал, в который не пойдет 50% сотрудников. Даже если взять статистику по ДМС, наверное, 80% не пользуются этим, и ты вынужден просто платить страховой компании. Сейчас у нас страховка не предоставляется, но у нас есть варианты, когда работодатель оплачивает лечение, если оно дорогостоящее».

Доля компаний, которые вообще не предоставляют сотрудникам никаких поощрений и льгот, за последние три года выросла с 9% до 11%. По данным SuperJob, чаще всего это касается работодателей из сферы логистики и транспорта.

Анна Никитина