Судебная экспертиза оценит ущерб от взрыва на ГосНИИ «Кристалл»

Оборонное предприятие ФКП «Завод имени Я. М. Свердлова» договаривается с ГосНИИ «Кристалл» об оценке последствий взрыва, произошедшего 1 июля 2019 года в Дзержинске, через судебную экспертизу.

Как сообщал “Ъ-Приволжье”, инцидент произошел на складе взрывчатых веществ ГосНИИ, понесенный ущерб завод Свердлова оценил в 1,2 млрд руб. и начал договариваться с соседним предприятием о выплате компенсаций. В ноябре переговоры переросли в арбитражный спор, завод имени Свердлова заявил к «Кристаллу» иск на 778 млн руб.

При подготовке к делу ответчики подали ходатайство о привлечении судебных экспертов к оценке повреждений имущества оборонного завода, поскольку они не согласны с подсчетами истцов. При этом расходы на судебную экспертизу завод имени Свердлова согласился взять на себя (по данным “Ъ-Приволжье”, затраты могут составить 18 млн руб.). Однако руководство ГосНИИ пока не определилось с перечнем вопросов и списком зданий, ущерб которым намерено оспорить через судебных экспертов, а истцы продолжают пополнять список поврежденного и уничтоженного имущества. В итоге суд отложил разбирательство до 10 марта, чтобы стороны по делу могли согласовать списки, затем, вероятно, будет назначена экспертиза.

Напомним, от взрыва на территории ГосНИИ «Кристалл» пострадали 89 человек, 18 из них были госпитализированы. Взрывная волна выбила окна в почти 600 жилых домах и 87 школах и детсадах Дзержинска, а также задела 119 зданий «Кристалла». Взрывы произошли в цехе хранения тротила. Следственный комитет расследует по этому факту уголовное дело о нарушении норм промышленной безопасности производственных объектов.

Добавим, к ГосНИИ «Кристалл» были поданы несколько десятков исков от пострадавших, крупнейшим после завода имени Свердлова было заявлено взыскание от ГосНИИмаш корпорации «Тактическое ракетное вооружение». Представители «Кристалла» в судебных спорах рассчитывают именно на судебные экспертизы для определения справедливой компенсации за последствия взрыва.

Роман Рыскаль