Спрос на металл увеличил сборы

В январе 2021 года от налогоплательщиков Челябинской области в бюджеты всех уровней поступило в 1,4 раза больше денег, чем за аналогичный период годом ранее. Всего собрано 19,8 млрд руб. Основной прирост обеспечил налог на добавленную стоимость, сборы которого выросли в 2,1 раза и достигли 7,36 млрд руб. Поступления НДФЛ увеличились на 14,5%, до 7,37 млрд руб. Сборы налога на прибыль упали почти на 7%. Эксперты объясняют такой значительный прирост налоговых сборов в январе увеличением спроса на продукцию металлургической отрасли, а также «успехами администрирования».



От налогоплательщиков Челябинской области в январе 2021 года в бюджеты всех уровней поступило почти 19,8 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года это в 1,4 раза, или на 5,3 млрд руб., больше. Такие данные приводит пресс-служба управления ФНС России по Челябинской области.

Платежи в федеральный бюджет в январе выросли в 2,1 раза, до 10,1 млрд руб. Перечисления в консолидированный бюджет Челябинской области составили 9,7 млрд руб., что на 0,9% больше, чем годом ранее. В региональную казну поступило на 3,1%, или 215,2 млн, больше средств. Всего 7,2 млрд руб. В бюджеты муниципалитетов перечислено 2,5 млрд руб.

Три четверти от общего объема сборов в январе пришлись на налог на добавленную стоимость на товары, работы и услуги, реализуемые на территории России, а также налог на доходы физических лиц, доля которых составила 37,2% и 37,3% соответственно. Так, платежи по НДС выросли более чем в два раза и достигли 7,36 млрд руб. Сборы НДФЛ увеличились на 14,5%, до 5,37 млрд руб. Поступления налога на прибыль в январе снизились почти на 7% и составили 1,73 млрд руб. В общем объеме сборов доля составила 8,8%. Поступления по группе имущественных налогов сложились в сумме 365,7 млн руб.

По итогам 2020 года фискальные сборы в Челябинской области выросли на 4,4% по сравнению с 2019-м и достигли 205,5 млрд руб. При этом поступления в федеральный бюджет увеличились на 11,7%, до 70,3 млрд рублей. Но платежи в консолидированный бюджет области сократились на 13,8%, или 21,7 млрд руб. Всего собрано 135,2 млрд руб. Налоговые доходы региональной казны в 2020 году упали еще больше — на 19%: с 123,1 млрд руб. в 2019 году до 99,7 млрд в 2020-м. Сборы НДФЛ и НДС по итогам прошлого года выросли на 4,1% и 8,8% соответственно. Поступления налога на прибыль упали на 46%, до 30,4 млрд руб.

В конце 2020 года заместитель главы ФНС России Дмитрий Вольвач в ходе парламентских слушаний в Совете Федерации объяснял увеличение налоговых сборов в кризисный год обелением рынка труда и мерами господдержки пострадавших от пандемии предпринимателей. По данным ведомства, позитивная динамика НДФЛ свидетельствует о восстановлении деловой активности и доходов граждан. Динамика НДС, базой для которого является объем конечного потребления, также подтверждает эти выводы.

По данным Челябинскстата, по итогам трех кварталов реальные доходы жителей Челябинской области сократились на 1,7%. Среднемесячная номинальная зарплата в январе — ноябре составила 37,9 тыс. руб., что на 2,7% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Реальная зарплата сократилась на 0,6%. Реальные располагаемые доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) за три квартала 2020 года снизились на 1,7%. Этот показатель уровня жизни населения в Челябинской области непрерывно снижается с 2014 года.

По мнению аналитика «Фридом Финанс» Валерия Емельянова, одной из причин резкого роста налоговых сборов в январе 2021 года в Челябинской области стало повышение спроса и цен на продукцию металлургической отрасли. «Плательщиками НДС являются обрабатывающие предприятия, из которых около 60% налога в области дают металлурги. С ноября 2020 года в металлургии произошел резкий рост заказов: цены на металл, включая даже бросовые сорта и железный лом, выросли на десятки процентов. Все российские металлургические компании, в том числе на Урале, за эти месяцы нарастили продажи и, как следствие, размер уплаченного НДС»,— говорит эксперт. Рост НДФЛ, по его мнению, может быть связан с переносом выплат годовых премий и бонусов. «Если посмотреть на динамику пенсионных и других социальных взносов, собираемых с населения синхронно с подоходным налогом, то она отрицательная: год назад была 7,5 млрд руб., в январе 2021 года — 7,2 млрд. Как правило, несовпадение прироста налога и сборов бывает у высокооплачиваемых категорий граждан. С определенного уровня дохода — выше 1,5 млн руб. в год ставка взноса снижается, а ставка НДФЛ остается. Возможно, значительная часть компаний выплатила годовые премии не в декабре, как обычно, а в январе. По крайней мере, в металлургии для таких выплат сложились неплохие условия как раз к началу года. Я думаю, что январский феномен ярко подчеркнул и ускорил те тенденции, которые наметились еще в конце прошлого года: сырьевое дно пройдено, и налоговая нагрузка на население, которая резко выросла за период пандемии, постепенно будет смещаться в сторону добывающих компаний и экспортных производств»,— говорит Валерий Емельянов. По его словам, в 2021 году ожидается увеличение сборов всех основных налогов, что будет связано с оживлением деловой активности, ростом продаж, индексацией доходов населения, а также с отменой антикризисных льгот для бизнеса.

Управляющий партнер юридической компании «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт считает, что нельзя судить об устойчивости экономики по налоговым сборам, в том числе «в силу искажения» из-за внушительного пакета мер поддержки бизнеса, принятого в регионе. «Нужно отметить, что за последние пять лет у нас в целом наблюдается вроде бы парадоксальная ситуация: экономика растет в пределах 3%, а собираемость налогов при этом ставит новые рекорды. Объяснение кроется в эволюции администрирования. Во-первых, практически полностью завершен переход на электронный документооборот, внедрены автоматизированные информационные системы, например “Налог-3”, позволяющие собирать все данные о налогоплательщиках и исполнении обязательств. За счет автоматизации снижена доля сомнительных операций с НДС, развернута масштабная кампания по борьбе с серыми зарплатами и по выведению из тени самозанятых. То есть сейчас налоговая система как минимум в части работы с федеральными налогами работает так, что уклониться от уплаты и физическим, и юридическим лицам достаточно сложно. Можно говорить о том, что рост собираемости свидетельствует скорее об успехах в администрировании, нежели в экономике»,— считает эксперт. По его мнению, показательными будут итоги 2021 года. «Мы увидим данные как об объемах налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, так и узнаем, как за год изменилось число налогоплательщиков-организаций. Несмотря на все меры поддержки, которые были оказаны бизнесу, надо полагать, снижение бизнес-активности и сворачивание потребительского рынка для значительной части организаций и ИП в 2020 году стали сильным ударом. У какой-то части бизнеса были резервы, позволившие исполнить свои обязательства, если не перед всеми кредиторами, то хотя бы перед государством, сколько было тех, у кого таких резервов не оказалось, мы узнаем уже в обозримом будущем, например, из динамики сокращения лиц, включенных в ЕГРИП и ЕГРЮЛ»,— говорит эксперт.

Юлия Гарипова