Завершено конкурсное производство очередной структуры липецкой ГК СУ—5

Арбитражный суд Липецкой области завершил конкурсное производство входящего в ГК СУ—5 Михаила Захарова ООО «Автотранспортное предприятие №5-М», обязав конкурсного управляющего представить суду доказательства внесения в ЕГРЮЛ записи о ликвидации должника. Об этом сообщила пресс-служба суда. Банкротство в сентябре 2018 года инициировало само ООО «Автотранспортное предприятие №5-М». Конкурсное производство открыто в марте 2019 года.

В реестр требований кредиторов включены требования на общую сумму 4,4 млн. руб. В ходе конкурсного производства погашены требования кредиторов на сумму 2,8 млн. руб., пояснили в суде.

Ранее Арбитражный суд Липецкой области продлил конкурсное производство еще одной структуры ГК СУ-5 ООО «СУ-5 трест Липецкстрой-М», на пять месяцев.

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Ирина Лобанова