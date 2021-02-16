В Ростовской области сельхозпредпринимателя осудили за мошенничество

Кировский районный суд признал виновным собственника ООО Агрофирма «Калитва» Александра Мордасова виновным в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В отношении предпринимателя было возбуждено четыре уголовных дела. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок четыре года условно, с испытательным сроком на три года и штрафом в размере 500 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.

Суд установил, что Мордасов был причастен к хищению бюджетных средств, выделенных из федерального и областного бюджетов в качестве субсидий на поддержку сельхозпроизводителей. Сумма причиненного ущерба составила 32 млн руб. Предпринимателю предъявлен иск на возмещение ущерба.

Наталья Шинкарева