Госконтракту не хватило молока

Минобрнауки Удмуртии предъявило иск на более чем 25 млн руб. к производителю вегенсов – компании «Био Терра». Как пояснили в ведомстве, с организацией был заключен госконтракт на поставку продуктовых наборов для детей из многодетных и малообеспеченных семей в Удмуртии. Сумма контракта составила более 417 млн руб. Однако компания, по мнению министерства, исполнила контракт с нарушениями. По словам основателя «Био Терра» речь идет о нарушении сроков поставки и «технической ошибке» в условиях госконтракта. Компания надеется, что в суд встанет на их сторону, в противном случае иск в 25 млн руб. может привести к банкротству. Юристы отмечают, что в данной ситуации обе стороны стали заложниками формальностей.



В Арбитражный суд Удмуртии поступил иск министерства образования и науки региона к ООО «Био Терра» о взыскании 25,31 млн руб. штрафа и пени по государственному контракту на поставку продуктовых наборов. Соответствующие документы опубликованы в картотеке арбитражных дел. Предварительное судебное заседание по указанному иску назначено на 10 марта.

Напомним, «Био Терра» известна в Удмуртии как производитель вегенсов — сушеных овощей. В апреле 2020 года компания заключила госконтракт на формирование наборов продуктовых наборов. В пресс-службе главы и правительства республики сообщали, что запросы были направлены практически всем предприятиям, производящим продукты питания, а также оптовым компаниям. Продуктовые наборы в Удмуртии начали получать школьники из многодетных семей с 6 апреля на время действия режима самоизоляции из-за ситуации с коронавирусом вместо бесплатного горячего питания в школе. В наборы входили мука, вермишель, рожки, крупа, растительное масло, сгущенное молоко, консервы, молоко, пряники, мармелад, сок и сушеные овощи. Сумма контракта составила более 417 млн руб.

OOO «Био Терра» зарегистрировано в сентябре 2017 года. Компания занимается переработкой и консервированием фруктов и овощей, известна в регионе в качестве производителя вегенсов. Согласно данным Спарк-Интерфакс, учредителем ООО «Био Терра» является ООО «Националь», оно, в свою очередь, принадлежит Наталье Чикуровой — 46,5%, Евгению Соковикову — 7% и ООО «Даблъю С И даблъю венчер холдингс ГМБХ» (Вена, Австрия) — 46,5%. Уставный капитал — 10 тыс. руб. В 2019 году выручка компании составила 9 млн руб., чистый убыток — 19,2 млн руб.

О подробностях иска корреспонденту “Ъ-Удмуртия” рассказали обе стороны. Как пояснили в пресс-службе минобрнауки региона, контракт был исполнен полностью, но с нарушением. Там уточнили, что претензии касаются несвоевременной поставки продуктовых наборов, компанией были допущены и другие нарушения условий контракта.

Основатель компании «Био Терра» Евгений Соковиков пояснил, что контракт был полностью ими исполнен, семьи получили наборы соответствующего качества. По его мнению, они единственные в России, кто реализовал такой проект в короткий срок — всего за неделю.

Основной «технической ошибкой» он назвал техническое задание госзаказа, которое стало основанием для претензии минобразования Удмуртии.

«Речь идет об объеме молока. В техзадании было указано 1 л на семью, но оно выпускается объемом не 1 л, а 1 кг. В 1 кг 0,975 л. Вот эту ошибку министерство образования истолковало как недопоставку. Мы это объясняли, писали. И потом, когда уже две трети контракта было исполнено, вышло дополнение — считать не 1 л, а 1 кг. Мы использовали продукцию местных производителей, у них молоко идет 0,975 л.»,— пояснил основатель компании.

Еще одной претензией к компании стало нарушение сроков поставки, говорит господин Соковиков. По его словам, один продуктовый набор включал в себя 13-15 позиций, и если хотя бы одной позиции не было, это считается нарушением сроков. «Сдвигались сроки, потому что не у каждого производителя был в наличии товар, они работали днями и ночами, но не успевали. А при таких условиях контракта, сжатых сроках, надо было собирать порядка 10 тыс. наборов в сутки, это очень большой объем»,— пояснил господин Соковиков.

По его словам, не каждая компания готова в короткие сроки организовать подобную работу, особенно в условиях пандемии. Для «Био Терры» это был социальный проект с минимальной прибылью, своего рода поручением от правительства, которое она полностью исполнила.

«Я считаю, что иск чисто технически формальный, и мы очень надеемся, что он не будет поддержан судом. Для нашей компании получить иск в 25 млн руб. — страшно. Это нас может поставить под угрозу закрытия, банкротства. Поэтому, я думаю, что на это никто не пойдет. Нас за такой проект надо было наградить, а не в суд подавать»,— считает основатель компании.

В сложившейся ситуации обе стороны оказались «заложниками формального подхода», отмечает руководитель юротдела юридического бюро «Падва и Эпштейн» Дмитрий Штыков. «С одной стороны контракт полностью исполнен, что подтверждают обе стороны, а с другой имеются отступления от предусмотренных договором сроков поставки, в связи с чем покупатель, являющийся распорядителем бюджетных средств, не вправе не принять меры по начислению и взысканию неустойки. В таких спорах ключевое значение имеет содержание договора поставки и точность формулировок относительно качества и комплектности поставляемой продукции»,— считает господин Штыков.

По его словам, если в действительности имеет место неточность заявки, которая была признана покупателем, то просрочка поставки может быть признана судом виной именно покупателя, в связи с чем оснований для начисления договорной неустойки за просрочку поставки нет. «Если же формальное нарушение условий поставки действительно имеется, то в данном случае суд может снизить договорную неустойку, сочтя предъявленные требования в размере 25 млн руб. явно несоразмерными последствиям нарушения обязательств поставщиком. Также суд может уменьшить неустойку если нарушение условий контракта произошло по вине обеих сторон»,— отмечает юрист.

Оксана Мымрина