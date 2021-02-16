В Казани после стрельбы во дворе возбудили уголовное дело Прокуратура взяла расследование этого инцидента под свой контроль

Следственные органы возбудили уголовное дело после стрельбы в Казани. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

Напомним, инцидент случился минувшей ночью во дворе на улице Космонавтов. Там автомобилист открыл огонь по потерпевшему. В прокуратуре отметили, что в мужчину выстрелили не менее двух раз из травматического оружия. Его увезли в больницу №7 с ранением щеки и правого предплечья.

Уголовное дело открыто по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений, с применением оружия» (п. «д», «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ). Прокуратура взяла расследование дела под свой контроль.

"Ъ-Казань"