На Ставрополье построили вертолетную площадку на территории БСМП

В Ставрополе ввели в эксплуатацию вертолетную площадку на территории городской клинической больницы скорой медицинской помощи в Юго-Западном районе. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства и архитектуры региона.

Вертолетная площадка была построена в рамках национального проекта «Здравоохранение». С ее помощью будут возможны плановые перевозки пациентов, экстренная доставка пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций и ДТП из удаленных районов края. Отмечается, что такой объект построен в регионе впервые.

Наталья Шинкарева