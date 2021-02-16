На границе Краснодарского края задержан наркосбытчик

Сотрудники управления ФСБ России по Краснодарскому краю задержали на посту ДПС «Кущевский» мужчину, в автомобиле которого находилось более 3 кг наркотических средств синтетического производства, сообщила пресс-служба управления.

По данным УФСБ, мужчина может быть причастен к организации канала поставок и незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере на территории Краснодарского края. В отношении злоумышленника возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение и перевозка наркотических средств) и ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконное производство и сбыт наркотических средств в крупном размере).

Анна Перова, Краснодар