По факту гибели туристки из Тюмени возбуждено уголовное дело

В следственном отделе по Чусовому СУ СКР по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по факту смерти туристки из Тюмени при походе к Усьвинским столбам. Как сообщает сайт ведомства, дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). По данным следствия, группа туристов из 18 человек, организованная тюменским туристическим клубом из города Тюмени, прибыли на арендованном автобусе в поселок Усьва. Утром 13 февраля 2021 года группа в сопровождении двух представителей турклуба без специального оборудования выдвинулись по маршруту восхождения «Усьвинские столбы». Во время восхождения 38-летняя туристка Татьяна Мадеева упала в ущелье глубиной около 30 метров. Пострадавшая была поднята из ущелья сотрудниками поисково-спасательного отряда из Чусового. При доставлении в медицинское учреждение от полученных телесных повреждений туристка скончалась.

«В настоящее время следователи продолжают допрашивать свидетелей, назначена судебная медицинская экспертиза, запрошены документы в администрациях Чусовского и Гремячинского городских округов, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления», - сообщают в СУ СКР. По данным управления, в ходе расследования дела будет дана оценка деяниям лиц, которые оказывали туристическую услугу по организации поездки.