В Черноземье число заболевших коронавирусом с марта превысило 200 тыс. человек

По данным федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом, за прошедшие сутки в Черноземье выявлено 1 064 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии в макрорегионе достигло 200,177 тыс. человек. За сутки зафиксировано 22 летальных случая — шесть в Белгородской области, два в Воронежской, три в Курской, четыре в Липецкой, пять в Орловской и два в Тамбовской (всего 3,785 тыс. случаев). За минувший день выздоровели 1 064 (всего 178,449 тыс.) человек.

• В Белгородской области зафиксировано 150 новых случаев COVID-19 (всего 30,058 тыс.), выздоровели 216 (всего 27,047 тыс.), умерли за все время пандемии — 454.

• В Воронежской области — 358 новых случаев (всего 64,055 тыс.), новых выздоровевших — 351 (всего 57,742 тыс.), умерли за все время пандемии — 1 781.

• В Курской области — 158 подтвержденных диагнозов за сутки (всего 28,975 тыс.), выздоровели 145 (25,663 тыс.), смертельных случаев с марта 2020 — 421.

• В Липецкой области зарегистрировано 139 новых случаев коронавируса (всего 23,218 тыс.), новых выздоровевших 112 (всего 19,436 тыс.), смертей с начала пандемии у пациентов с COVID-19 — 405.

• В Орловской области — 130 новых случаев (всего 29,094 тыс.), выздоровели 126 (всего 26,014 тыс.), умерли с начала пандемии — 410.

• В Тамбовской области за сутки подтверждено 129 диагнозов коронавируса (всего 24,777 тыс.), новых выздоровевших 103 (всего 22,547 тыс.), летальных исходов у пациентов с COVID-19 с марта 2020-го — 314.

Ирина Лобанова