Smartavia будет выполнять ежедневные рейсы из Платова в Москву

С 19 февраля из аэропорта Платов увеличится количество рейсов в Москву, сообщает пресс-служба авиаузла. Авиакомпания Smartavia сделает частоту рейсов в столицу ежедневной. Полеты бкдкт проходить на Boeing 737-800.

Рейс 5Н272 будет вылетать из Домодедово в 10:30, в 12:20 — садиться в Платове. Самолет будет отправляться обратно из Ростова-на-Дону в 13:20, а прибывать в Москву — в 15:10.

Из Платова Smartavia выполняет рейсы в Москву (Домодедово), Санкт – Петербург. Кроме того, с 7 июня компания будет перевозить пассажиров из Ростова в Мурманск.

Наталья Шинкарева