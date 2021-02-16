«Учебное заведение определило историю развития искусства»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о проекте галереи «Веллум» «ВХУТЕМАС: наследие» и о других экспозициях, посвященных 100-летнему юбилею института.

В 1920 году в Москве было образовано удивительное, авангардное, определившее принципы передового художественного воспитания, учебное заведение ВХУТЕМАС (Высшие художественно-технические мастерские). Чуть позже они появились и в Ленинграде. Потом преобразовались во ВХУТЕИН — институт. Просуществовали они всего десять лет, но определили историю развития отечественного и мирового искусства.

Полноценно отметить 100-летний юбилей в прошлом году не удалось --коррективы внесла пандемия. Однако выставка прошла во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике «ВХУТЕМАС. Искусство в массы!», в Музее архитектуры имени Щусева открывается проект «ВХУТЕМАС-100. Иллюминаторы завтрашних городов. Архитектурный факультет». И, конечно, возобновивший сейчас свою работу блокбастер Музея Москвы «ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда».

Фото: Галерея "Веллум"

Даже на таком фоне не может затеряться проект галереи «Веллум» «ВХУТЕМАС: наследие», состоящий из произведений учителей и учеников уникального ВУЗа. Организатор выставки, директор галереи «Веллум» Любовь Агафонова отмечает: «Здесь собраны произведения учителей, учеников ВХУТЕМАСа из частных собраний — абсолютно уникальная экспозиция. Часть собиралась галереей “Веллум” 20 лет. Все события прошлого года переходят на этот. “Историю ВХУТЕМАС”, которая должна была состояться осенью 2020-го, мы перенесли на этот год. И для галереи это очень важная история, потому что 20 лет назад, когда мы делали первый проект, он тоже был посвящен ВХУТЕМАСовским художникам».

Всего представлено более 40 произведений, при этом большинство из них показано широкой публике впервые. Так получилось, что наиболее полно представлен Петр Кончаловский, который преподавал во ВХУТЕМАСе-ВХУТЕИНе с 1926 по 1929 год — практически до самого закрытия института. Всего в экспозиции собрано более 15 работ Кончаловского. Среди «учителей» также выделяется корпус работ Александра Шевченко (десять произведений). Он преподавал в мастерских практически все годы их существования — с 1920-го.

Фото: Галерея "Веллум"

Из поколения учеников я бы выделил работы Ефросиньи Ермиловой-Платовой и главного русского космиста Бориса Смирнова-Русецкого.