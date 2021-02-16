Правительство РФ выделило 1,7 млрд рублей на допфинансирование свердловских больниц

Правительство РФ выделило свыше 1,7 млрд руб. на дополнительное финансирование больниц и поликлиник Свердловской области. Соответствующее постановление, опубликованное на сайте правительства, подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Из-за распространения коронавируса нагрузка на медицинские организации продолжает оставаться высокой. Это требует дополнительных расходов, которые не предусмотрены в бюджетах территориальных фондов обязательного медицинского страхования (ОМС)», — отметили в пресс-службе правительства.

На допфинансирование медицинских учреждений Тюменской области было выделено 79 млн руб. Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) получил свыше 249 млн руб. бюджетных средств.

Всего правительство выделило 25 млрд руб. Решение о выделении средств из резервного фонда было принято на заседании Правительства 12 февраля. Михаил Мишустин отметил, что такая поддержка позволит больницам и поликлиникам своевременно и в полном объеме оказывать помощь пациентам.