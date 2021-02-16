Основными драйверами российской экономики в 2021 году будут строительство и сегмент товарно-сырьевых продуктов. Такое мнение изданию Форбс высказал старший вице-президент банка ВТБ Дмитрий Снесарь. По его словам, жилье сейчас очень востребовано: люди ищут способы сохранить свои сбережения при снижении курса рубля. Активности покупателей способствует низкая ставка ЦБ и программа льготной ипотеки. Вторым драйвером менеджер назвал товарно-сырьевые продукты, прежде всего серебро и золото. «За год они выросли в цене на 25-35%, тогда как другие драгметаллы — в среднем всего на 5%. Беспрецедентные объемы глобального монетарного стимулирования толкают цены вверх. Крупнейшие золотодобывающие компании используют сложившуюся конъюнктуру для инвестиций в рост производства».

Ритейлер Ozon учредил микрофинансовую компанию – «Озон кредит». Она зарегистрирована 15 февраля в Москве, уставный капитал компании - 1 млн руб. Учредители — «Озон холдинг» и «Интернет решения». Должность гендиректора занял Дмитрий Малютин. Компания сможет оказывать услуги потребительского и промышленного кредитования.

Выручка сегмента «Яндекс.Такси» в 2020 году выросла к предыдущему году на 49% - до 68 млрд руб. Она составила 31% от всей выручки интернет-холдинга, сообщает компания. Консолидированная выручка всего сегмента в четвертом квартале 2020 года выросла на 54% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составила 22,3 млрд руб. Количество поездок сервиса такси по итогам квартала, не считая доставки, выросло на 17% год к году.