16 февраля, вторник
Войти в профиль
Уфа. Башкортостан

Коротко

Новости

все новости

Приложение

Партнерские проекты

Башкирия получит 237 млн рублей на развитие сельских территорий

Башкирия в 2021 году получит 237,03 млн руб. субсидий из резервного фонда правительства России. Соответствующее распоряжение правительства России от 13 февраля подписано председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным. Средства будут направлены на софинансирования расходных обязательств субъектов по обеспечению комплексного развития сельских территорий. Субсидии выделяются на строительство и реконструкцию школ, детских садов, спортивных комплексов, бассейнов, газо- и водопроводов в сельской местности.

В общей сложности на эти цели предоставят 2,47 млрд руб. 22 регионам страны. Еще 1,16 млрд руб. субсидий из федерального бюджета пойдут на субсидирование программы сельской ипотеки под 3% годовых.

Майя Иванова


Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

В регионе

Партнерский проект

Мероприятие

Партнерские материалы

Профиль пользователя