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Саратов. Средняя Волга

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Чиновники пытаются удешевить ремонт здания бывшего кинотеатра «Темп»

Проектная документация, подготовленная для восстановления здания бывшего кинотеатра «Темп» в Саратове, будет пересмотрена. Об этом в Instagram написал глава города Михаил Исаев.

Он напомнил, что здание было построено в 1931 году за 31 день, в 2016 году помещения занял муниципальный театр «Версия». В прошлом году была разработана проектно-сметная документация на ремонт здания, однако изучив материалы, чиновники пришли к выводу, что она нуждается в корректировке. По их мнению, неправильно были применены расценки на демонтаж полов и оборудования, отсутствуют альтернативные варианты отделочных материалов, использован завышенный индекс перевода цен в строительстве, не соответствующий объекту.

Марина Ковалева


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