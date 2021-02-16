Чиновники пытаются удешевить ремонт здания бывшего кинотеатра «Темп»

Проектная документация, подготовленная для восстановления здания бывшего кинотеатра «Темп» в Саратове, будет пересмотрена. Об этом в Instagram написал глава города Михаил Исаев.

Он напомнил, что здание было построено в 1931 году за 31 день, в 2016 году помещения занял муниципальный театр «Версия». В прошлом году была разработана проектно-сметная документация на ремонт здания, однако изучив материалы, чиновники пришли к выводу, что она нуждается в корректировке. По их мнению, неправильно были применены расценки на демонтаж полов и оборудования, отсутствуют альтернативные варианты отделочных материалов, использован завышенный индекс перевода цен в строительстве, не соответствующий объекту.

Марина Ковалева