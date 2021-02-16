Суд оставил без изменения приговоры сотрудникам «Ростовской городской СББЖ»

Вступили в законную силу приговоры судов в отношении сотрудников ГБУ РО «Ростовской городской СББЖ»: начальника отдела ветеринарного контроля и организационно-правовой работы Юрия Селиванова и ветеринарных врачей Армана Панояна и Дмитрия Новикова. Они были признаны виновными в получении взяток. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.

Селиванов, Паноян и Новиков были задержаны с поличным при получении взяток от предпринимателей в декабре 2019 года. По версии правоохранителей, коррупционная система в ГБУ РО «Ростовская городская станция по борьбе с болезнями животных» действовала более года. Сотрудники СББЖ получали взятки за непринятие мер по выявленным нарушениям ветеринарных правил, а также за предоставление необходимых ветеринарно-сопроводительных документов без фактического проведения проверок продукции. Следственный комитет возбудил в отношении них более восьми уголовных дел по разным эпизодам.

В конце 2020 года суд признал сотрудников виновными, назначив Панояну штраф в размере 2,5 млн руб., а Селиванову и Новикову — наказание в виде лишение свободы сроком на четыре года и четыре месяца колонии общего режима. Селиванов и Новиков подавали апелляции на решение, однако суд оставил приговоры без изменения.

Подробнее о деле сотрудников ГБУ РО «Ростовской городской СББЖ» читайте в материале “Ъ-Юг” «Неприятие мер».

Наталья Шинкарева