Экс-чиновник кировской администрации Уфы осужден за мошенничество на 26 млн рублей

Октябрьский районный суд Уфы приговорил бывшего начальника отдела по работе с отдаленными территориями администрации Кировского района Уфы 64-летнего Мунира Маннапова к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года и штрафом 700 тыс. руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии. Его признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), и служебном подлоге (ч. 1 ст. 292 УК).

До 2003 года Мунир Маннапов был главой администрации Искинского сельсовета Кировского района Уфы.

По материалам дела, в 2014 году он с помощью печатной машинки и оттиска печати муниципалитета подделал распоряжения о предоставлении своим родственникам и знакомым семи земельных участков общей площадью более двух га и стоимостью более 26 млн руб. в деревнях Атаевка, Локотки и Искино.

Специалист управления Росреестра Башкирии, проверяя документы, усомнился в их подлинности и направил запросы в администрацию Кировского района Уфы. Чтобы избежать разоблачения, подсудимый сам подготовил ответ на запрос о подлинности распоряжений и заверил его у руководства. На основании этих документов Росреестр зарегистрировал право собственности на земельные участки.

Осужденный полностью признал вину в совершенных преступлениях.

От штрафа в 100 тыс. руб. еще за семь эпизодов служебного подлога он был освобожден в связи с истечением сроков давности.

Майя Иванова