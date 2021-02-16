В Воронежской области за сутки ковидом заразились 358 человек

За последние сутки в Воронежской области подтверждены 358 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщил федеральный оперштаб 16 февраля. Общее число выявленных случаев заболевания в регионе теперь составляет 64 055.

За последние сутки в Воронежской области, по данным федеральной статистики, зарегистрировано два случая летального исхода пациентов с коронавирусом. За весь период пандемии в регионе скончались 1781 человек. За последние сутки выздоровели 351 человек.

В правительстве Воронежской области со ссылкой на данные «эпидемиологических расследований» регионального управления Роспотребнадзора 15 февраля подтверждают общее количество инфицированных и выздоровевших, а также их прирост за сутки. Однако местные власти уже традиционно указывают большее число скончавшихся — 2 096 пациентов с коронавирусом, из них за последние сутки — 24. Разница, напомним, объясняется в подходе к формированию статистики: регион учитывает не только тесты ПЦР+, но и данные компьютерной томографии легких пациентов.

Ирина Лобанова