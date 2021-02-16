На Кубани осуждена многодетная мать за убийство девятилетнего племянника

Жительницы Мостовского района осуждена на 13 лет лишения свободы за убийство своего племянника, тело которого впоследствии сожгла в печи, сообщает пресс-служба краевого суда. Приговор в законную силу не вступил.

Трагедия произошла в мае 2019 года в ст. Баговской Мостовского района. Согласно материалам дела, девятилетней племянник пришел к фигурантке уголовное дела в гости. Из-за того, что мальчик громко слушал музыку и не реагировал на просьбу тети сделать ее потише, произошел конфликт, в результате которого женщина задушила ребенка. Подсудимая пояснила, что музыка мешала, так как в соседней комнате спали ее собственные дети.

Затем женщина перенесла тело в ванную, где расчленила его, а останки сожгла в печи. Все что осталось от ребенка она поместила в металлический 50-литровый бидон и засыпала хлоркой, а бидон спрятала в хозпостройке.

На протяжении года ребенок находился в розыске. Убийца при этом принимала активное участие в поисках мальчика.

В суде женщина признала свою вину и сообщила, что не заслуживает снисхождения. Учитывая, ее раскаяние и тот факт, что подсудимая имеет трех малолетних детей, суд назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Андрей Ульченко