Бизнес-шерифом Стерлитамака назначена бывший главный редактор «Стерлитамакского рабочего»

Заместителем главы администрации Стерлитамака по инвестициям, развитию предпринимательства и потребительского рынка назначена экс-редактор газеты «Стерлитамакский рабочий» Гузель Ситдикова. О назначении она написала в Facebook.

Как стало известно „Ъ-Уфа“, сегодня госпожу Ситдикову официально представили на оперативном совещании в городской администрации, она уже приступила к своим обязанностям. Она сменила Ильдара Гарифуллина, который занимал пост бизнес-шерифа с октября 2019 года.

Гузель Ситдикова возглавляла редакцию газеты «Стерлитамакский рабочий» с 2015 по 2020 год. До этого возглавляла пресс-службу городской администрации. С сентября 2020 года работала в группе при администрации главы Башкирии по обращениям жителей в социальных сетях.

Анна Соколова