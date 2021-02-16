Определен состав градсовета Пермского края

В Пермском крае утвержден состав градостроительного совета. Распоряжение об этом подписал губернатор Дмитрий Махонин. В состав совета вошли представители кафедры «Архитектура и урбанистика» строительного факультета Пермского национального исследовательского политехнического университета Светлана Максимова и Андрей Головин, председатель правления краевой общественной организации «Союз архитекторов» Виктор Воженников, член региональной организации «Союз архитекторов Прикамья» Юрий Сухарев, генеральный директор АО «Пермглавснаб» Владимир Занин, генеральный директор АО «Стройпанелькомплект» Виктор Суетин и директор филиала ОАО «МРСК Урала» – «Пермэнерго» Эдуард Илларионов.

Указ о создании градсовета Пермского края был подписан главой региона 31 декабря 2020 года. Градсовет организовали для реализации краевой политики в сфере градостроительства и архитектуры и содействия инвестиционно-строительной деятельности на территории региона.

Члены градсовета займутся рассмотрением вопросов реализации инвестпроектов, технико-экономического обоснования строительных проектов для их включения в инвестиционные программы региона. Совет будет также рассматривать документацию по планировке территории для размещения крупных объектов, архитектурных и культурных памятников и прочее.