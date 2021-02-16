«Увеличился спрос потенциальных покупателей на ЗОЖ-инфраструктуру»

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о том, как мода на здоровый образ жизни влияет на рынок недвижимости.

Растущая конкуренция, пандемия и мода на здоровый образ жизни оказывают влияние и на рынок недвижимости. Девелоперы в свои новые проекты, чаще бизнес-класса, добавляют инфраструктуру, которой уделяется большое внимание потенциальными клиентами. Популярный общественный тренд на здоровый образ жизни диктует девелоперам необходимость придумывать инфраструктурные решения, позволяющие обеспечивать жителям прямо на территории проектов комфортные условия для занятий спортом и поддержания своего здоровья в хорошем состоянии. Сегодня успех жилых комплексов во многом зависит от того, отвечают ли они актуальным социальным запросам и тенденциям, считают эксперты.

Сегодня почти в 20% новостроек в Центральном округе есть уже есть или планируются бассейны, фитнес- и SPA-центры, посчитали эксперты компании AFI Development. Шесть лет назад такими дополнительными опциями обладали только около 7% жилых комплексов.

Увеличился и спрос потенциальных покупателей на так называемую ЗОЖ-инфраструктуру: к примеру, в 2015 году только 13% покупателей интересовались wellness-объектами в составе жилых комплексов, а теперь более 20%. В некоторых новых объектах в Москве проектами уже предусмотрены собственные фитнес-центры, йога-залы, сауны, хамам, джакузи, и даже массажные кабинеты с раздевалками и душевыми кабинами. Важны и зоны для спортивных занятий на улице, на территории около дома.

С каждым годом тренд на здоровый образ жизни находит все больше новых сторонников. Поэтому если несколько лет назад спортивные зоны во дворах были фишкой отдельных проектов, то сегодня это один из важнейших элементов инфраструктуры жилого квартала.