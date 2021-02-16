На Кубани женщина осуждена за убийство девятилетнего племянника

В Краснодаре краевой суд приговорил жительницу Мостовского района к 13 годам колонии общего режима за убийство девятилетнего племянника, сообщила пресс-служба суда. По данным пресс-службы следственного управления СКР, женщина задушила мальчика во время ссоры из-за громкой музыки, которую он включил в доме.

Фамилия подсуммой в информации краевого суда не называется, по данным сайта суда, 16 февраля вынесен приговор Олесе Кривко. В мае 2019 года родители заявили в полицию о пропаже мальчика, его тетя принимала активное участие в поисках ребенка. Спусти год следствию стало известно, что останки ребенка спрятаны в доме Олеси Кривко. Женщина призналась в том, что поссорилась с мальчиком, так как он отказался выключить громкую музыку, между тем в соседней комнате спали ее малолетние дети. Олеся Кривко схватила мальчика за шею, а когда он престал подавать признаки жизни, расчленила его тело и спрятали фрагменты в разных местах.

На суде женщина полностью признала вину и заявила, что будет согласна с самым суровым наказанием. Государственный обвинитель предлагал суду назначить виновной 13 лет лишения свободы, максимальное наказание, по данным прокуратуры, не могло превышать 13 лет 3 месяцев лишения свободы с учетом смягчающих вину обстоятельств: явка с повинной, наличие троих малолетних детей, раскаяние в содеянном.

Анна Перова, Краснодар