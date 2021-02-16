Средняя зарплата строителей в Татарстане выросла на 36%

В Татарстане средняя зарплата строителей по итогам января 2021 года составила 34 тыс. руб., что на 36% больше, чем год назад. Об этом сообщает РИА «Нoвости» со ссылкой сервис поиска работы Worki.

Отмечается, что в РФ средняя зарплата строителей составила по итогам прошлого месяца 47,6 тыс. руб., что на 33% больше, чем годом ранее. При этом уровень зарплаты в Казани в среднем ниже общероссийского.

Самую большую зарплату в строительной сфере в России получают в Санкт-Петербурге и Москве, где заработок составляет 71,9 и 69,5 тыс. руб., соответственно, а самую низкую — в Нижнем Новгороде (30,8 тыс. руб.).

"Ъ-Казань"