Лжесотрудник банка похитил у жителя Ижевска более 400 тысяч рублей

У 55-летнего слесаря завода из Ижевска похитили более 400 тыс. руб. под предлогом защиты от кражи. Возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета), сообщает пресс-служба МВД по городу.

По словам потерпевшего, ему позвонил мужчина, который представился сотрудником банка и имитировал работу «горячей линии». Он сообщил, что мошенники пытаются похитить деньги с его карты. Якобы для предотвращения кражи ижевчанин назвал звонившему данные карты и пароли, которые поступили в смс-сообщениях. Затем злоумышленник поинтересовался, в каких еще банках у потерпевшего открыты счета и попросил назвать реквизиты якобы для проверки состояния счета. Ижевчанин также назвал пароли в смс-сообщениях. После разговора он обнаружил, что с его счетов похитили более 400 тыс. руб.