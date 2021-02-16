Горячеключевских полицейских подозревают в создании преступного сообщества

В отношении шести сотрудников горячеключевской ДПС и четырех местных жителей возбуждены уголовные дела за систематическое получение взяток и посредничество во взяточничестве (ч.5,6 ст.290, ч.4 ст.291.1 УК РФ). Кроме того, на шестерых сотрудников полиции заведено дело об организации и участии в преступном сообществе (ч.3 ст.210 УК РФ), сообщает пресс-служба СКР по краю.

По данным следствия, в 2018 году командир взвода ДПС создал и возглавил преступное сообщество, в которое вовлек нескольких своих подчиненных. Другие четверо фигурантов дела выступали в качестве посредников. Они скрытно фиксировали нарушения ПДД водителями, проезжающими мимо села Хребтового. Затем полицейские, получавшие эту информацию, останавливали нарушителей и предлагали водителям дать взятку.

Деньги водители перечисляли на банковскую карту 39-летнего посредника, который их обналичивал и делил между участниками преступного сообщества. Следствие считает, что с мая 2018 года по сентябрь 2020 года на банковскую карту поступило свыше 6,4 млн руб.

Уголовные дела сейчас объединены в одно производство. Проводятся следственные действия, для установления обстоятельств совершенных преступлений и возможных других эпизодов незаконной деятельности, а также иных лиц, причастных к ней.

Андрей Ульченко