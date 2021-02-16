В Ставропольском крае продлили штормовое предупреждение из-за снегопада

На Ставрополье штормовое предупреждение из-за сильного снегопада сохранится до конца суток 17 февраля. Об этом сообщается на сайте регионального Гидрометцентра.

«В крае отмечался небольшой и умеренный снег количеством 0,5–5 мм, в западной части и северо-восточных районах сильные 6–21 мм. В южной части края местами отмечался гололед диаметром 1–2 мм, сложное отложение диаметром до 4 мм. Максимальная температура воздуха днем 15 февраля была -1°C — -7°C, минимальная в ночь на 16 февраля -6°C — -11°C»,— отмечается в сообщении.

Наталья Шинкарева