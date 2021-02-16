Товарооборот Нижегородской области снизился до $7,8 млрд в 2020 году

Внешнеторговый оборот Нижегородской области в 2020 году снизился на 6,6% до $7,8 млрд, по данным Приволжского таможенного управления. Экспорт сохранился на уровне предыдущего года и составил $4,89 млрд, импорт упал на 14,5% до $2,93 млрд.

В структуре экспорта основную часть занимает несырьевой неэнергетический экспорт –$3,93 млрд (+15%). В пятерку основных рынков сбыта такой продукции входят Бангладеш (около $1 млрд), Белоруссия ($571 млн), Индия ($493 млн), Китай ($379 млн) и Казахстан ($306 млн). Нижегородская область поставляет им оборудование для атомных станций, полиграфическую продукцию, электрические двигатели и генераторы, бесшовные стальные трубы.

«По общему объему внешнеторгового оборота Нижегородская область занимает 15-е место среди регионов России и второе – в Приволжском федеральном округе. Мы улучшили свои результаты в рейтинге субъектов РФ и сохранили позиции в окружном списке. Конечно, из-за пандемии произошло уменьшение внешнеторгового оборота – на 6,6%. При этом темпы его снижения у нас значительно ниже, чем в ПФО и в среднем в стране»,— цитирует губернатора Глеба Никитина пресс-служба правительства региона.

Анастасия Еремина