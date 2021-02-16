Новосибирские АЗС попросили помощи властей в предотвращении топливного кризиса

Ассоциация независимых нефтетрейдеров «Сибирь-ГСМ» направила в правительство Новосибирской области обращение с просьбой повлиять на ситуацию с дефицитом топлива в регионе: добиться увеличения лимитов поставок бензина и не допустить кризиса на рынке. Письмо (копия есть в распоряжении “Ъ-Сибирь”) отправлено на имя министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрея Гончарова, ответ пока не получен, сообщила президент ассоциации Юлия Золотовская.

«На базисах сбытовых структур основного поставщика топлива в Новосибирской области "Газпромнефть — региональные продажи" наблюдается ограничение отгрузок предоплаченного товара, по товару, купленному на биржевых торгах, сроки отгрузки увеличиваются сверх установленного нормативного срока в 30 дней»,— отмечается в письме.

По данным Юлии Золотовской, с начала года рост оптовых цен на бензин марки АИ-95 в Новосибирской области составил 16,7%, розничных — 2%; АИ-92 подорожал на 16,4% в опте и на 3% в рознице; стоимость дизельного топлива не изменились. Госпожа Золотовская объясняет сложившуюся ситуацию ростом экспортных цен на бензин, которая привела к острой его нехватке на внутреннем рынке, а также «ошибкой стратегического планирования» со стороны вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК). «Когда в 2020 году развивалась ситуация с пандемией, вводились коронавирусные ограничения, ВИНК, прогнозируя снижение спроса, существенно уменьшили производство бензина. Спрос действительно снизился весной, однако уже летом он полностью восстановился. Из-за перекоса спроса и предложения цена на бензин растет, в первую очередь на бирже, толкая вверх, в том числе и розничные цены»,— объясняет президент «Сибирь-ГСМ».

В обращении члены ассоциации просят господина Гончарова рассмотреть возможность обращения от имени министерства или губернатора Новосибирской области к руководству компании «Газпромнефть» «с тем, чтобы обеспечить увеличение объема переработки нефти и производства автомобильных бензинов».

В «Газпромнефти» не ответили на запрос газеты.

Дарья Решетникова, Новосибирск