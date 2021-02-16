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В деятельности МО «Автово» выявлено более 200 нарушений

Контрольно-счетная палат проверила деятельность МО «Автово» в период 2018–2020 годов.

Как сообщили в пресс-службе КСП, аудит выявил более 200 нарушений на сумму более чем 23 млн рублей. Возбуждено шесть административных дел, большинство из которых касаются нецелевого расходования бюджетных средств. В частности, МО потратило средства на работы на территории памятника «Комплекс жилых домов (18 зданий)», хотя не имело таких полномочий.

Три дела уже рассмотрены, виновные привлечены к ответственности.

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