Предприятие в Башкирии оштрафовано за сброс недостаточно очищенных вод в реку

Башкирская природоохранная прокуратура по результатам проверки оштрафовала ООО «Компания „ КРУС “» на 90 тыс. руб. за сброс недостаточно очищенных вод в Дему, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. Проверка надзорного ведомства проводилась по обращению жителей поселка Цветы Башкирии.

Прокуратура установила, что компания эксплуатирует очистные сооружения в поселке и сбрасывает очищенные сточные воды в Дему. При этом отборы проб стоков выявили значительное превышение нормативов. Также у фирмы не было разрешения на сброс 11 из 18 загрязняющих веществ.

Прокуратура возбудила в отношении компании и ее руководителя административные дела о несоблюдении экологических требований при градостроительной деятельности и эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов (ст. 8.1 КоАП) и нарушении правил водопользования (ч. 1 ст. 8.14 КоАП), по результатам рассмотрения которых территориальное подразделение Росприроднадзора назначило штрафы на общую сумму 90 тыс. руб.

По требованию прокуратуры фирма разработала план мероприятий по реконструкции очистных сооружений для доведения очистки сточных вод до установленных нормативов, два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Майя Иванова