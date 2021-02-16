Глава уральского ЦБ предложил расширить число банков-партнеров Единой социальной карты

Количество партнеров проекта Единой социальной карты (ЕСК) среди кредитных организаций необходимо увеличивать, заявил на заседании заксобрания Свердловской области начальник уральского главного управления (ГУ) банка России Рустэм Марданов.

По его словам, на этапе становления и разработки проекта было возможно участие только одного банка, который выступал в качестве пилотного партнера. «На нынешнем этапе необходимо увеличить количество партнеров среди кредитных организаций, которые имеют крупную сеть во всех населенных пунктах»,— подчеркнул господин Марданов.

Закон о Единой социальной карте был принят свердловским заксобранием 26 марта 2019 года. На рассмотрение его внес губернатор Евгений Куйвашев. В силу закон вступит с 1 января 2021 года. Оператором проекта является компания «Сапфир-эксперт», банком-партнером проекта выступает ПАО «СКБ-банк». Единая социальная карта представляет собой пластиковую карту с электронным носителем и имеет два вида: расчетная карта (в этом случае будет встроен банковский чип) и нефинансовая карта (будет использоваться для получения скидок и кэшбэков). Оба типа карт будут поддерживать весь набор сервисов: транспортное и торгово-сервисное приложения, социальные услуги и другое. Срок действия карты составит пять лет.

Рустэм Марданов отметил, что в ноябре 2020 года был заключен договор об участии в проекте ЕСК с АО «Почта Банк». По его словам, в первой половине 2021 года ожидается заключение договоров с Газпромбанком, ВТБ и банком «ФК Открытие». «Идут переговоры со Сбербанком, но у него есть особенности с точки зрения предоставления сервисов, поэтому требуется время. В течении 2021 года все наиболее значимые и крупные банки примкнут к проекту ЕСК»,— добавил глава уральского ЦБ.

По его данным, в Свердловской области выпущено 22,5 тыс. Единых социальных карт, в том числе 17,5 тыс. из них — финансовые. В июне текущего года планируется реализация социально-идентификационного приложения, а в декабре — реализация медицинского приложения.