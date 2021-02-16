В Магнитогорске главу жилищного кооператива осудили за хищение 8 млн рублей

Ленинский районный суд Магнитогорска вынес приговор председателю правления жилищного кооператива «Доверие», обвиняемой в хищении денег у пайщиков. Ей назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии общего режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области,

Суд установил, что глава кооператива в 2014-2018 годах, применяя схему по принципу финансовой пирамиды, похитила более 7,2 млн руб. у 18 человек, заключивших договоры оплаты паевого взноса и предоставления объекта недвижимости. Кроме того, она похитила более 1 млн руб. у четырех граждан, заключивших с мошенницей договоры займа.

Суд признал 58-летнюю жительницу Магнитогорска виновной по ч.2 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Она взята под стражу в зале суда. Также суд удовлетворил в полном объеме. гражданские иски потерпевших. Для обеспечения исполнения приговора арестовано имущество осужденной – денежные средства, жилой дом и два земельных участка.