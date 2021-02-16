В Липецкой области больницы возвращают к профильной деятельности

Круглосуточный коечный фонд в инфекционных стационарах Липецкой области на текущей неделе сократился на 300 мест, сообщила пресс-служба региональной администрации. Сейчас он свободен на 30%. На 16 февраля Общий коечный фонд для пациентов с коронавирусом и пневмониями в регионе составляет 1,6 тыс. мест. Амбулаторно лечение получают около 2,4 тыс. человек с легким течением заболевания.

Ожидается, что к профильной деятельности с 19 февраля вернётся хирургический корпус Липецкой городской больницы №4 «Липецк-Мед». Ведётся подготовка к переходу в прежний режим работы «Липецккурорта» и стационара в посёлке Матырский Грязинской ЦРБ. Эти учреждения могут приступить к профильной деятельности с 1 марта.

На минувшей неделе о возвращении в общий коечный фонд еще 350 мест для ковид-пациентов сообщили в Белгородской области.

Ирина Лобанова