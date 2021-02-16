В Татарстане еще у 65 жителей обнаружили коронавирус

За сутки в Татарстане выявили 65 новых случаев коронавируса, все они являются контактными. 29 человек госпитализировано, 36 получают лечение на дому. Об этом говорится в сообщении оперштаба по борьбе с вирусом.

Среди заразившихся — один ребенок и 36 человек старше 60 лет. 32 новых случая выявили в Казани, еще шесть — в Набережных Челнах, четыре — в Нижнекамском районе, три в Лаишевском, по два — в Азнакаевском, Высокогорском, Зеленодольском, Нурлатском, Пестречинском, Тукаевском, по одному — в Апастовском, Бугульминском, Буинском, Верхнеуслонском, Елабужском, Менделеевском, Новошешминском, Тюлячинском районах.

Всего в Татарстане выявили 17 302 случая COVID-19. Из общего числа заболевших выздоровели 13 782 человек, в том числе 78 за минувшие сутки. Скончались 303 пациента.

Подробнее о ситуации читайте в спецпроекте «Ъ-Казань»:«Как распространяется COVID-19 в Татарстане»

"Ъ-Казань"