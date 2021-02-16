На Кубани бывших сотрудников МВД подозревают в участии в преступном сообществе

В отношении шестерых бывших сотрудников отдела МВД по Горячему Ключу возбуждено уголовное дело об участии в преступном сообществе (ч.3 ст.210 УК РФ), сообщило следственное управление СКР по Краснодарскому краю. Ранее полицейским и их сообщникам из числа гражданских лиц было предъявлено обвинение в систематическом получении взяток.

По данным следствия, в 2018 году командир взвода ДПС организовал систему поборов с водителей, которым полицейские обещали увод от административной ответственности на нарушение правил дорожного движения. На автодороге, ведущей на Черноморское побережье вблизи села Хребтового, полицейские скрытно снимали на видео нарушителей, а затем останавливали машины и предлагали перевести деньги на счет их сообщника за отказ от составления протокола. Незаконная схема действовала до сентября 2020 года, за это время злоумышленники получили взятки на сумму 6,4 млн руб. Сотрудники полиции уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.

Анна Перова, Краснодар