Житель Духовницкого района бросился спасать жену из горящего дома и тоже погиб

В Духовницком районе Саратовской области проводится проверка по факту пожара, на котором погибла семейная пара. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК.

Сегодня утром житель села Новозахаркино Духовницкого района услышав треск шифера, вышел на улицу и увидел, что горит соседний дом. Хозяин загоревшегося жилища находился на улице и пытался докричаться до находящейся внутри супруги. Сосед бросился звать на помощь, а, вернувшись спустя непродолжительное время, не обнаружил на улице соседа, который, как оказалось, бросился спасть супругу. После тушения огня в доме пожарными были обнаружены останки тел 65-летнего мужчины и его 66-летней жены.

Установлено, что очаг возгорания располагался в помещении веранды дома. Выясняются другие обстоятельства произошедшего.

Марина Ковалева