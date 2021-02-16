Мишустин отчитается в Госдуме о работе правительства 21 апреля

Премьер-министр Михаил Мишустин 21 апреля выступит в Госдуме с отчетом о работе правительства в 2020 году, сообщила пресс-служба правительства. Это выступление станет вторым для господина Мишустина.

«Дата ежегодного выступления председателя правительства Михаила Мишустина с отчетом в Государственной думе согласована Государственной думой и правительством. Ежегодный отчет правительства состоится 21 апреля»,— говорится в сообщении правительства (цитата по ТАСС).

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Свой первый отчет о результатах работы правительства Михаил Мишустин представил в Госдуме 22 июля 2020 года. Тогда главной целью работы правительства он назвал повышение качества жизни каждого человека в стране. Новое правительство было сформировано в январе 2020 года.

Подробнее об отчете — в материале “Ъ” «Отчет о проделанной заботе».