Квалификационная коллегия определила кандидатуры на должности председателей трех районных судов

Квалификационная коллегия судей Пермского края рекомендовала кандидатуры к назначению председателей районных судов. Речь идет о руководителях Свердловского суда Александре Устименко, Березниковского суда Игоре Денисове и Чердынского суда Евгении Акладской.

Председатели районных судов назначаются на должность президентом РФ сроком на шесть лет по представлению председателя Верховного Суда РФ и при наличии положительного заключения квалификационной коллегии судей соответствующего субъекта РФ.

Александр Устименко был назначен председателем Свердловского суда в июне 2014 года, Игорь Денисов назначен судьей Березниковского суда в апреле 2019 года. Ранее он работал органах МВД, Госнаркоконтроля и Следственного комитета. Евгения Алкадская возглавляет Чердынский суд с июля 2015 года.