В финал конкурса на главу Соликамска вышли действующий руководитель и представитель «Уралкалия»

Конкурсная комиссия по отбору главы Соликамского городского округа представит депутатам местной думы двух кандидатов: действующего руководителя города Алексея Федотова и начальника сильвинитовой обогатительной фабрики СКРУ-1 ПАО «Уралкалий» Евгения Самоукова. По данным “Ъ-Прикамье”, эти кандидаты набрали максимальное количество баллов. Руководителем муниципалитета станет претендент, заручившийся поддержкой максимального числа депутатов на заседании думы 26 февраля.

Всего на пост главы городского округа претендовали 11 человек. Однако один из кандидатов — бывший глава Соликамска Сергей Девятков не смог принять участие в конкурсе из-за неправильно представленных документов. Еще два претендента: вице-спикер муниципальной думы Евгений Гааг и директор МКУП «Городское хозяйство» Евгений Краузе — сняли свои кандидатуры.