Притянули на уши

Пока зима все еще бушует и градусник термометра предательски опускается вниз, стоит обратить внимание на балаклавы. Одними из первых любовью к балаклаве прониклись сноубордисты и лыжники, а вслед за ними — дизайнеры, в числе которых — Раф Симонс, Алессандро Микеле, супруги Анна Лундбек и Фредерик Дир из Joseph, Марин Серр и Демна Гвасалия. «Коммерсантъ Стиль» рассказывает и показывает, как адаптировать этот головной убор к повседневной (и не только) жизни.

ДЛЯ НЕЕ

Яркость на максимум

Лаконичная балаклава, даже ярко-красного цвета, хороша тем, что запросто составит отличную партию самым трендовым вещам и аксессуарам. Носить ее лучше всего с шубами из экокожи (анималистичный принт придется очень кстати), грубыми ботинками и брючными костюмами. Последние стоит выбирать приглушенных оттенков и свободного кроя.

1. AMI AMALIA, балаклава в рубчик, 10 576 руб, farfetch. com 2. Versace, шуба из экомеха, 242 500 руб., tsum. ru 3. Acne Studios, жакет, 73 600 руб., tsum. ru 4. Acne Studios, брюки, 39 950 руб., tsum. ru 5. Gucci, ботинки Hunder, 79 900 руб., tsum. ru 6. Marni, сумка Severine, 125 615 руб., farfetch. com

Совсем распустились

В том случае, если балаклава декорирована аппликацией и бусинами (фаворит на заданную тему — у Paco Rabanne), составлять образ лучше в одной цветовой гамме. Если хочется выйти за рамки дозволенного, то можно смело сочетать принты.

1. Victoria Victoria Beckham, джинсы, 24 261 руб., farfetch. com 2. Balenciaga, джемпер, 145 709 руб., farfetch. com 3. Isabel Marant Etoile, пальто, 59 169 руб., farfetch. com 4. Paco Rabbane, балаклава, 35 908 руб., farfetch. com 5. Kenneth Jay Lane, кольцо, 8504 руб., farfetch. com 6. Pinko, сумка, 24 565 руб., pinko. com

О спорт, ты — мир!

Бесспорно повезло тем, кто продолжает решать рабочие вопросы на удаленке — можно без зазрения совести экспериментировать и выгуливать самые модные сочетания сезона. Например, носить кипенно-белую балаклаву с ядерно-оранжевым пуховиком, спортивными джоггерами и одной из it bags — сумкой Prada Saffiano из нейлона.

1. Burberry, джоггеры, 67 100 руб., tsum. ru 2. Alanui, балаклава, 7000 руб., aizel. ru 3. Moncler, пуховик, 120 000 руб., aizel. ru 4. Prada, сумка Saffiano, 54 000 руб., prada. com 5. Isabel Marant, водолазка, 9950 руб., tsum. ru 6. Balenciaga, носки, 8870 руб., tsum. ru 7. Golden Goose, кеды, 52 719 руб., farfetch. com

ДЛЯ НЕГО

Все по классике

Сомнения и предрассудки можно оставить в прошлом — балаклава с легкостью впишется даже в гардероб офисного сотрудника, если подобрать нужную цветовую гамму и расставить правильно акценты. Сделайте ставку на сдержанные аксессуары и знаковую модель обуви.

1. Omega, часы, 730 100 руб., omegawatches. com 2. Gucci, пальто, 254 700 руб., tsum. ru 3. Brioni, сорочка, 52 200 руб., tsum. ru 4. Gucci, свитер, 61 300 руб., tsum. ru 5. Brioni, шерстяные брюки, 86 000 руб., tsum. ru 6. Loro Piana, балаклава, 39 500 руб., tsum. ru 7. Maison Margiela, слипоны, 41 272 руб., farfetch. com

Рассказали о себе

Балаклаву с контрастными рисунками и логотипом стоит сочетать с вещами и аксессуарами, которые так же, как и головной убор, «молчать не станут». Свитер Balenciaga, ботинки Alexander McQueen и пальто Balmain c пуговицами, на которых красуется гравированная B — пожалуй, лучшие союзники для заявления о своей модной позиции.

1. Balmain, пальто, 328 500 руб., tsum. ru 2. Acne Studios, балаклава, 8960 руб., aizel. ru 3. Acne Studios, джинсы, 24 037 руб., farfetch. com 4. Balenciaga, свитер, 98 350 руб., tsum. ru 5. Alexander McQueen, ботинки, 42 608 руб., farfetch. com 6. Giuliano Galiano, поясная сумка, 33 466 руб., farfetch. com

Цветом едины

Игра на контрасте черного и белого еще никогда не была такой занимательной. В этом сезоне и с учетом температурного режима можно построить максимально сложные и многослойные образы, надевая поверх балаклавы не менее актуальную панаму и выбирая «двойные» джинсы Симона Порта Жакмюса.

1. Jacquemus, джинсы, 51 299 руб., farfetch. com 2. Palm Angels, панама, 15 800 руб., km20.ru 3. Adidas YEEZY, кроссовки, 21 618 руб., farfetch. com 4. Off-White, балаклава, 14 600 руб., km20.ru 5. Maison Margiela, пуховик, 238 987 руб., farfetch. com 6. Dsquared2, водолазка, 34 550 руб., tsum. ru 7. Retrosuperfuture, очки, 15 604 руб., farfetch. com 8. Balenciaga, сумка для телефона, 67 968 руб., farfetch. com 9. Burberry, носки, 6100 руб., farfetch. com

Ольга Шевченко